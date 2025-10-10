Duşanbe'de BDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı: Liderler İşbirliğini Güçlendirdi

Duşanbe'de BDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı düzenlendi

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar

Toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katıldı.

Gündem ve görüşülen konular

Duşanbe'deki Millet Sarayı'nda yapılan toplantıda liderler, örgüte üye ülkeler arasındaki siyasi, ticari-ekonomik, sanayi, yatırım, turizm, kültürel, eğitim ve insani alanlardaki ilişkileri ele aldı. Ayrıca Avrasya bölgesindeki güncel meseleler ile BDT çatısı altındaki çok taraflı işbirliklerinin derinleştirilmesi tartışıldı.

Toplantıda terör ve aşırıcılıkla mücadele, sınır güvenliği ve askeri işbirliğinin güçlendirilmesi gibi güvenlik odaklı başlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Alınan kararlar

Liderler toplantıda bir dizi karar aldı. Buna göre BDT Dönem Başkanlığı'nın Türkmenistan'a geçmesine karar verildi.

Ayrıca şu program ve belgeler kabul edildi: 2026-2028 dönemine yönelik terör ve aşırıcılıkla mücadelede işbirliği programı, 2026-2030 dönemine yönelik sınır güvenliğinin sağlanmasında işbirliği programı ve 2030'a kadar BDT bünyesindeki askeri işbirliği konsepti.

Liderler ayrıca örgütlü suç, kara paranın aklanması ve terör finansmanı ile mücadelede işbirliği, bölgesel enerji güvenliğinin sağlanması ve hükümlülerin iadesine ilişkin anlaşmalar ile "BDT +" formatının oluşturulması ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne "gözlemci" statüsü verilmesi kararlarını imzaladı.

Gelecek planı

BDT Devlet Başkanları Konseyi kararına göre, Konseyin bir sonraki toplantısı gelecek sene Türkmenistan'da düzenlenecek.

