Düşük primle 3600-5400 gün hesabıyla erken emeklilik! İkinci EYT yola çıktı

Uzun yıllar gece gündüz çalışan herkesin en büyük hayali emekli olup rahat bir hayat yaşamaktır. Emekli olmak istediniz fakat EYT yasası çıktığında bu fırsatı elinizden kaçırdıysanız sakın dert etmeyin bu imkânı sağlayacak yeni bir düzenleme geliyor. Detaylar haberimizde…







MİNİ EYT PAKETİ SON DAKİKA! 3600, 5400, 5780 VE 6000 PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK BİLETİ KESİLDİ

EYT'yi kaçıranlar için yeni Mini EYT fırsatı geldi. Bu pakette vatandaşları düşük ikramiye ve yıllarla erken emeklilik imkânı bekliyor.

EYT Kanunu'nu neredeyse kaçıranlar için son dakika gelişmesi var. Milyonları yeni bir erken emeklilik fırsatı bekliyor. Mini EYT paketi ile pek çok kişinin emeklilik hayali gerçek olacak. TBMM'ye sunulan son yasa tasarısı milyonlarca insana erken emeklilik imkanlarını yeniden açıyor. SSK, BAĞ-KUR, 4C ve ev hanımları için yeni erken emeklilik imkanları ortaya çıktı. Peki kim erken emekli olma hakkına sahip olacak? Son dakika: Mini EYT ne zaman piyasaya sürülecek? Yeni erken emeklilik fırsatlarına ilişkin son gelişmeler haberimizde...

Sosyal güvenlik kurumu son dakika açıklamasıyla erken emeklilik ihtimalini duyurdu. Türkiye'de vatandaşların emekli olabilmesinin belli şartları bulunmaktadır. Ancak 2000 yılından sonra yapılan düzenlemelerle emeklilik koşulları son derece zorlaştı. Geçtiğimiz yıl EYT düzenlemeleri ile birçok kişiye erken emeklilik imkânı açıldı. Ancak EYT'yi neredeyse kaçıranlar da var. EYT'yi neredeyse kaçıranlar için SGK'dan bir güzel haber daha geldi. Mini EYT paketi sayesinde milyonlarca kişi erken emeklilik hakkına sahip oluyor. Ev hanımları, SSK çalışanları, Bağ-Kurlu çalışanları ve 4c çalışanları bu kapsamdadır. Peki Mini EYT paketinin koşulları neler? Mini EYT ne zaman piyasaya sürülecek?

MİNİ EYT PAKETİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Hem ev hanımları hem de bağ-kurluları kapsayan yeni düzenlemeler TBMM gündemine alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı büyük emeklilik reformuyla milyonlara erken emekliliğin yolu açıldı. Erken emekli olma imkanına ev hanımlarına verilen destek artırılacak, BAĞ-KUR’da yaşayanlara ise indirimli ikramiyeler eklenecek.

Yeni EYT paketiyle ev hanımları devletten isteğe bağlı prim desteğinden yararlanabilecek. İsteğe bağlı primlerden yararlanmak isteyen ev hanımlarının sigorta aboneliği olması gerekmektedir. Böylece aylık sigorta priminin 1/3'ü Devlet tarafından ödenecek.

BAĞ-KUR üyelerine 1.800 günlük prim indirimi bulunmaktadır. İkramiye yetersizliği nedeniyle EYT'den yararlanamayan BAĞ-KUR üyeleri, yeni kurallarla 5 yıl erken emekli olma imkanına sahip olacak. Prim düzenlemesi 7200 olarak da bilinen bu düzenlemenin 1,6 milyon üye için geçerli olması bekleniyor.

MİNİ EYT TBMM'DEN NE ZAMAN GEÇECEK?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği TBMM Mini EYT paketinin tarihi de merak konusu. Düzenlemeler Meclis'e sunulan torba yasanın hükümleriyle birlikte gündeme geldi. Milyonlarca vatandaşa erken emeklilik hakkı tanıyan düzenlemelerin, Kurban Bayramı öncesinde Mayıs ayının ortasından itibaren hayata geçeceği düşünülüyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ DE YOLDA

Milyonlarca kişinin beklediği bir diğer düzenleme ise kademeli emeklilik düzenlemesi. Son dönemde gündeme gelen kademeli emeklilik düzenlemelerinin, 10 yıl ve 12,5 yıl sigortalılık süreleri ile erken emeklilik hakkı vereceğini biliyoruz. Her aşamaya ilişkin emeklilik düzenlemelerine ilişkin ayrıntıların 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrasına göre değişmesi ve önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.