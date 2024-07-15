Duyanlar koşa koşa gidecek! 3 çeşit ev yemeği sadece 45 TL oldu

Gaziantep'e bağlı Şehitkamil ilçesinde 2. Kent Lokantası açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sosyal şehircilik anlayışının güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım daha atıldığını söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile CHP Meclis Üyesi Abbas Ertürk'ün de katıldığı açılış töreninde konuşan Başkan Umut Yılmaz, Karşıyaka Merkez Camii'nin yanına açılan 2. Kent Lokantasının açılışı yaparak haklın hizmetine sundu.

Açılış saatinden önce halkla bir araya gelerek selamlaşan Ensar Aytekin, Abbas Ertürk ve Umut Yılmaz; Açılış saatlerinden sonra halka yemek ikramının ardından çocuklara da dondurma dağıtıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, açılış konuşmasında restoranın belediyelerin sosyal demokrat yaklaşımının örneği olduğunu belirterek, şunları söyledi:





"Yerel seçimlerin üzerinden sadece 3 ay geçti. Yolda gelirken, Başkanın 3 ay içinde açılış noktasına gelen, hizmetlerini bitiren ve halkın hizmetine açmış diye düşünüyordum, meğer bu ikincisiymiş. Bu kapsamda sosyal demokrat belediyeciliği bu süreçte halkçı belediyeciliğin mükemmel örneklerinden biridir."

"Yapılan her hizmetin içerisinde mutlaka halk olacaktır"

Ensar Aytekin, CHP'nin insanı ön planda tutan parti olduğunu vurgulayarak, toplumda dar gelirli insanlar, işsizler, emekliler, gençler ve kadınlar gibi dar gelirli sınıflara öncelik verildiğini söyledi. Aytekin, “Biz Halkın Cumhuriyetçi Partisiyiz. Partimizin adı halkı kapsamaktadır. Bize sunulan her hizmette mutlaka halkın da katkısı olacaktır. Ama dar gelirliler, işsizler, emekliler, gençler, kadınlar, mahsur kalanlar, mağdurlar, bu düzenden, bu sistemden hakkını alamayanlar, kalacak yer arayanlar. Bunların hepsine öncelik verilecek." diye konuştu.

"Gaziantep halkı burayı ev, gibi görecek"

Restoranın hayırseverlerin katkıları sayesinde ayakta kalacağını vurgulayan Aytekin, şöyle devam etti:

Tabii ki bu kurum Sayın Belediye Başkanımızın ve sokağımızdaki kent yönetiminin katkıları sayesinde ama her şeyden önce hayırseverlerin katkıları sayesinde ayakta kalacak. Burası her şeyden önce milletindir, sizindir, hepinizindir"

Belediye Başkanı Şehitkamil Umut Yılmaz, görevin başına geldiklerinde sosyal yardımların azaltılacağı yönünde çok eleştiri aldıklarını belirterek, "Göreve geldiğimizde, 'Göreve gelirlerse sosyal yardımları keserler' dediler. Çok şükür ki Emeklihanemizin yanına 2. Kent Lokantamızı da açtık. Şu ana kadar burada 10 bine yakın kişiye ucuz ve kaliteli gıda ulaştırdık. Allah'ın izniyle bu yılın sonuna kadar 10 şehir restoranı açmanın sözünü verdik. Bunu bir nimet olarak görmüyoruz. Bunlar Gazianteplilerin parasıyla yapılan restoranlar. Yani biz, Gaziantep halkının parasını, Gaziantep halkı için harcıyoruz. Biz cebimizden para harcamıyoruz" dedi.

Yılmaz, sosyal demokrat şehircilik anlayışına vurgu yaptı ve osyal yardım çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti. Başkan Yılmaz, “İnşallah bugün kentteki ikinci restoranı açtık ama yarın çok daha güzel doğuş manzaralarıyla karşınıza çıkacağız." şeklinde konuştu.