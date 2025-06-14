Düzce Belediyesi'nden İtfaiye Personeline Anlamlı Babalar Günü Sürprizi

Düzce Belediyesi'nden Unutulmaz Bir Babalar Günü Kutlaması

Düzce Belediyesi, yaklaşan Babalar Günü öncesi itfaiye personeline anlamlı bir sürpriz düzenledi. Bu özel etkinlikte, itfaiye çalışanları çocuklarıyla buluşma fırsatı yakaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen bu sürprizin ön hazırlıkları titizlikle yapıldı. İtfaiye personelinin çocuklarıyla önceden iletişim kurarak, onlara sürprizlerin nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi verildi.

İtfaiye Tatbikatı Sırasında Yaşanan Duygusal Anlar

Etkinlik sırasında, itfaiye personeline yönelik yangında mahsur kalanları kurtarma tatbikatı düzenlendi. Senaryoya göre, itfaiye ekipleri bu tatbikatta, ev yangınında mahsur kalan bir vatandaşı kurtarmak üzere hızla harekete geçti. Olay yerine ulaştıklarında, dolabın altında kalan bir mankeni kurtarmak için çaba sarf eden ekipler, dolabın üzerine yapıştırılan çocuklarına ait fotoğrafları ve mesajları ilk önce fark etmedi.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman’ın yönlendirmesiyle dolaba dikkatlice bakıldığında, fotoğrafları gören ekipler, büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Minik itfaiyeci kıyafetleri giyen çocuklar, ellerinde çiçeklerle babalarının yanına geldiğinde ise ortaya duygusal anlar çıktı.

Babaların Hisleri

Babalar, sürpriz karşısında duygularını dile getirerek, hayranlıklarını ve mutluluklarını paylaştı. İtfaiye Eri Hüseyin Demircan, "En mutlu olduğum Babalar Günü oldu. Çocuklarımın fotoğraflarını gördüğümde çok şaşırdım. Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum." dedi.

Diğer bir itfaiyeci Emin İlhan ise, "Hakikaten beklemiyordum. Kafamı kaldırıp çocuğumun fotoğrafını gördüğümde şaşırdım." diyerek sürprizin etkisini anlattı. Mücahit Baruğ, kurtarma odaklı çalıştığı için çocuklarının fotoğraflarını ilk başta göremediğini ifade etti.

Hasan Can Özdenli, "Çocuklarımın fotoğrafı burada ne arıyor diye düşünürken, birden çiçeklerle geldiler. Hiç haberim yoktu, gerçekten çok büyük sürpriz oldu." diye konuştu. Bayram Uludağ ise, "İlk başta dolabı hiç fark etmedik. İşimiz hayat kurtarmak olduğu için detaylara çok odaklanmıyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

Başkan Özlü, Duygu Dolu Anlara Ortak Oldu

Etkinliğe katılan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, bu özel anlara tanıklık ederek itfaiye personelinin Babalar Günü’nü kutladı. Başkan Özlü, "Ben hem annemi hem babamı kaybetmiş biriyim. Hayatımın en kötü günü, babamı kaybettiğim gündür. Bir babanın benim için çok büyük bir değeri var. Tüm vatandaşlarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum." diyerek hislerini paylaştı.

Düzce Belediyesi’nin bu anlamlı kutlaması, sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile geniş bir kitleye ulaştı ve ilgi gördü.

Düzce Belediyesi, pazar günü kutlanacak "Babalar Günü" öncesi itfaiye personeline sürpriz yaparak çocuklarıyla buluşturdu.

Düzce Belediyesi, pazar günü kutlanacak "Babalar Günü" öncesi itfaiye personeline sürpriz yaparak çocuklarıyla buluşturdu.