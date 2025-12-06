Düzce Belediyesi: Sayıştay 2024 Raporunda Yolsuzluk Tespiti Yok

Düzce Belediyesi'nden Sayıştay 2024 Denetim Raporu Açıklaması

Düzce Belediyesi, Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Yılı Düzce Belediyesi Denetim Raporu ile ilgili ortaya atılan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duydu.

Raporun niteliği ve tespitler

Açıklamada, raporun belediyenin mali işlemlerini ve idari süreçlerini şekil ve içerik yönünden inceleyen rutin bir denetim olduğu vurgulandı. Belediye açıklamasında şöyle denildi: "Söz konusu raporda herhangi bir yolsuzluk, usulsüz harcama, kamu zararına yol açan kasıtlı bir fiil veya zimmet niteliğinde hiçbir bir tespit bulunmamaktadır".

Belediye, raporda yer alan bulguların içerikten çok şekle ilişkin eksiklikler olduğunu belirtti. Örnek olarak, yeni yönetmelik ile değişen kod numaralarının gözden kaçırılması, muhasebe kayıtlarının nitelik farklılığı ve iç süreçlere ilişkin teknik özellikli eksiklikler gösterildi.

Düzeltme ve takip süreci

Açıklamada, bulguların tamamına ilişkin düzeltme çalışmalarının belediyenin tüm birimleri ile koordineli şekilde başlatıldığı belirtildi. 2025 yılı uygulamaları için düzeltmeler başlatılmış olup, eksikliklerin 2026 yılı içinde eksiksiz olarak giderilmesi hedeflenmektedir. Metinde, "Bunların önemli bir kısmı tamamlanmış, kalan hususlar için ise süreç titizlikle yürütülmeye devam etmektedir" ifadesi yer aldı.

Belediye ayrıca, Sayıştay raporlarında yer alan her bir bulgunun ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini ve idari ve teknik tedbirlerin uygulandığını bildirdi. Bulguların takibi ve kalıcı iyileştirme çalışmaları belediye üst yönetimi tarafından yakından izleniyor.

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamuoyuna bilgilendirme

Bildiride, belediyenin yönetim anlayışının şeffaf, hesap verebilir ve mevzuata uygun olduğu; kamu kaynaklarının korunması ve etkin kullanılması konusunda hassasiyet gösterildiği vurgulandı. Açıklamada yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

"Kamuoyunda yanıltıcı algı oluşturmak ve bu rapordan siyasi rant elde etmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır."

Belediye, önümüzdeki günlerde Düzce Belediyesi ve iştiraklerinin yetkilileri tarafından her bir bulgu için yerel basın organlarının katılımıyla soru-cevap şeklinde tek tek açıklama yapılacağını ve Düzceli hemşehrilerin detaylarla bilgilendirileceğini duyurdu.

"Düzce Belediyesi ve iştiraki şirketler saygın birer devlet kurumu olup bir kısım yaygaracıların itibar suikastı yapmalarına asla müsaade edilmeyecektir" ifadeleri açıklamanın son bölümünde yer aldı.

