Düzce BELMEK kursları: Kadınlar üretime ve sosyal hayata katılıyor

Düzce BELMEK kursları kadınları üretime ve sosyal yaşama kazandırıyor

Düzce Belediyesi, her yıl daha fazla kursiyere ulaştığı BELMEK kursları ile kadınların üretime katılmalarını, yeni beceriler edinmelerini ve sosyal yaşamda daha aktif rol almalarını desteklemeye devam ediyor.

6 farklı merkezde düzenlenen kurslar: Aziziye Mahallesi BELMEK Ana Bina, Konuralp Ek Hizmet Binası, Çakırlar Sosyal Tesisleri, Cumhuriyet Mahallesi Kervansaray Cami Altı, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi ve Bahçeşehir Ek Hizmet Binası.

15 branşta açılan kurslar: tel kırma, tezhip, çini, yemek ve pastacılık, giyim, ritim, keman, el sanatları, kağıt rölyef, kara kalem, yağlı boya, takı, naht sanatı, iğne oyası ve modelistlik. Kursiyerler hem üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını hem de öğrendikleri beceriler sayesinde iş imkanı elde etmenin kapılarını araladıklarını belirtiyor.

Kursiyerlerin görüşleri

Fatmagül Altok (Modelistlik): "3 aydır kursa geliyorum. Daha önce dikiş kurslarına gidiyordum ama kendi kalıplarımı çizmek istediğim için modelistlik kursu arıyordum. BELMEK sayesinde ulaştım. Kurs çok güzel gidiyor, bizim için büyük katkısı var. Artık kendi kalıbımı çıkarabiliyorum. Kadınların kendilerini geliştirmesi için bu kurslar çok değerli. Kesinlikle tavsiye ederim. Üretmek özgüven veriyor, bunu kazanca çevirebiliyorsunuz."

Hülya Kocaman (3 boyutlu rölyef): "3 aydır kursa geliyorum ve çok mutluyum. Çok güzel çalışmalar yaptık, el becerimiz gelişti. Daha önce başka kurslara da katıldım ama bu kurs benim için adeta terapi gibi oldu. Herkese öneriyorum. Ortam çok güzel, çok memnunuz. Kurslarımızın devam etmesini istiyoruz."

Nurcan Işık (El sanatları): "İki sezondur kurslara geliyorum. Hocalarımız çok iyi. Severek geliyoruz hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Belediye Başkanımıza bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Herkes gelip bu ortamı görmeli."

Çiğdem Arıkan (El sanatları): "Bence kadınların gelebileceği mutlu olacakları bir alan burası. Birçok arkadaş edindik. Hocalarımız çok iyi. Evde sıkılan herkes için sosyal bir aktivite oluyor. Çok sıcak, samimi bir ortam var. Herkes gelsin, mutlaka tanışsın."

Sema Olcar (Çini): "Resme karşı hep bir hevesim vardı. Çini kursunu duyunca hemen başvurdum. Ortam harika, hocalarımız tecrübeli. Çok mutluyum. Yeni bir şeyler öğrenmek insana farklılık katıyor. Burada güzel arkadaşlıklar var, sohbet var, üretmek var. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Herkes kendi zevkine göre bir kurs bulabilir. Kendini geliştirmek isteyen herkes mutlaka gelmeli."

DÜZCE BELEDİYESİ, HER YIL DAHA FAZLA KURSİYERE ULAŞTIĞI BELMEK KURSLARI İLE KADINLARIN ÜRETİME KATILMALARINI, YENİ BECERİLER EDİNMELERİNİ VE SOSYAL YAŞAMDA DAHA AKTİF ROL ALMALARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR.