Düzce Cam Düzcespor'da Baba-Oğul Masörlük Geleneği

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Düzce Cam Düzcespor'da 41 yıldır masörlük yapan Muzaffer Günaydın, oğlu Ali Osman Günaydın ile birlikte aynı takımda görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

41 Yılın Hikayesi

64 yaşındaki Muzaffer Günaydın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1984 yılında İzmir'de düzenlediği masörlük kursuna katılarak bu mesleğe adım attı. Kırmızı-lacivertli takımda 41 yıldır çalışarak hem Düzcespor'un tarihine tanıklık etti hem de ailesine büyük katkılarda bulundu.

Bayrağı Devretme Zamanı

Muzaffer Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlumla 7 yıldır beraber çalışıyoruz. Bayrağı ona devretmeye hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Devredeceğiz de inşallah." diyerek gelecek için umut veriyor.

Takımın Zorlu Yılları

41 yıl boyunca kulübün inişlerine ve çıkışlarına da şahitlik eden Günaydın, "Depremden sonra amatör lige kadar düştü. 3,5 yıl uğraştık bu liglerde. Şimdi son yıllarda Allah'a şükür öyle sıkıntımız yok, lojmanımız, tesisimiz var." açıklamasıyla Düzcespor'un zor günlerinden bahsetti.

Futbolcular ve Düzcespor Ailesi

Günaydın, futbolcularla olan ilişkisini ise şöyle özetliyor: "Düzcespor ailesine uyduğumuz için, herkesle iyi geçindiğimiz için, bana 'baba' diyorlar. Onları kardeşim, evladım gibi görüyorum."

Ali Osman Günaydın'ın Meslek Aşkı

Oğlu Ali Osman Günaydın da babasından aldığı ilhamla bu sevdanın devamını taşımak istiyor; "Bu işi komple devralmak ve benden sonraki nesillere aktarmak istiyorum." ifadeleriyle Düzcespor’a olan bağlılığını vurguladı.

Oyunculardan Övgü Dolu Sözler

Takım kaptanı Abdurrahman Ayanoğlu, Muzaffer Günaydın'ı sadece masör olarak görmediklerini belirterek, "Kendi aramızda ona 'baba' diyoruz. Bize hep babalık yapıyor." dedi. Ayrıca futbolcu Rıdvan Türker, Günaydın'ın oyuncularla yakından ilgilendiğini ve görevini sevgi ve saygıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Düzce Cam Düzcespor'un başarılı bu baba-oğul masör ilişkisi, takımın geleceğine dair umut veriyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Düzce Cam Düzcespor'da 41 yıldır masörlük yapan Muzaffer Günaydın (fotoğrafta) ile babasının izinden giden oğlu Ali Osman Günaydın, 7 senedir birlikte, Nesine 3. Lig'de mücadele eden Düzce Cam Düzcespor'da görev yapıyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Düzce Cam Düzcespor'da 41 yıldır masörlük yapan Muzaffer Günaydın (fotoğrafta) ile babasının izinden giden oğlu Ali Osman Günaydın, 7 senedir birlikte, Nesine 3. Lig'de mücadele eden Düzce Cam Düzcespor'da görev yapıyor.