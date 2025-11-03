Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025

Düzce’de 2025 Ekim ayında abart egzoz ve yüksek ses sistemiyle çevreyi rahatsız eden 116 sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 23:29
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025

Düzce’de 116 sürücüye abart egzoz ve ses sistemi cezası

DÜZCE(İHA) – Düzce’de ekim ayında abart egzoz kullanan ve ses sistemi ile çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik denetimler sonucunda, 116 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklama

Düzce Valiliği’nin sosyal medya hesabından paylaşılan "Gereği yapıldı" mesajında, denetimlerin amacının "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini arttırarak daha yaşanılabilir bir sosyal alan oluşturmak" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 2025 yılı Ekim ayı içerisinde abartı egzoz kullanan ve ses sistemi ile çevreye rahatsızlık veren 116 sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerini ihlalden idari yaptırım cezaları uygulanmıştır. Trafik güvenliğini hiçe sayarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini bozan bu tür sorumsuz davranışlara karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir" denildi.

DÜZCE’DE EKİM AYINDA ABART EGZOZ KULLANAN VE SES SİSTEMİ İLE ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREN 116...

DÜZCE’DE EKİM AYINDA ABART EGZOZ KULLANAN VE SES SİSTEMİ İLE ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREN 116 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

DÜZCE’DE EKİM AYINDA ABART EGZOZ KULLANAN VE SES SİSTEMİ İLE ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREN 116...

İLGİLİ HABERLER

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti
2
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025
3
Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı
4
Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı
5
Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı
6
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut
7
Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor