Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025

Düzce’de 116 sürücüye abart egzoz ve ses sistemi cezası

DÜZCE(İHA) – Düzce’de ekim ayında abart egzoz kullanan ve ses sistemi ile çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik denetimler sonucunda, 116 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklama

Düzce Valiliği’nin sosyal medya hesabından paylaşılan "Gereği yapıldı" mesajında, denetimlerin amacının "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini arttırarak daha yaşanılabilir bir sosyal alan oluşturmak" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 2025 yılı Ekim ayı içerisinde abartı egzoz kullanan ve ses sistemi ile çevreye rahatsızlık veren 116 sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerini ihlalden idari yaptırım cezaları uygulanmıştır. Trafik güvenliğini hiçe sayarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini bozan bu tür sorumsuz davranışlara karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir" denildi.

