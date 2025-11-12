Düzce'de 12 Kasım 1999 Depremi 26. Yıldönümünde Anıldı

12 Kasım 1999 Düzce Depremi 26. yılında anıldı

18.57'de hayat tekrar durdu, Anıtpark'ta duygusal anma

Düzce'de 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 26. yıldönümünde düzenlenen anma töreninde kent halkı ve yetkililer, depremde hayatını kaybedenleri andı. Tören saat 18.57'de hayatın bir an için tekrar durduğu anlarla devam etti.

Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, depremde Düzce'nin yapı stoğunun yarısının yok olduğunu belirterek kayıpları rahmetle andı.

Anma törenine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, DAKE, UMKE, AFAD, AFGD, UKSAR ile arama kurtarma toplulukları ve Türk Kızılayı katıldı. Etkinlikte yardım ve kurtarma ekiplerinin varlığıyla duygusal anlar yaşandı.

Depremin gerçekleştiği saat olan 18.57'de Anıtpark mevkii'nde ekipler siren çaldı ve saygı duruşunda bulunularak anma gerçekleştirildi.

DÜZCE’DE 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİNİN 26. YILDÖNÜMÜNDE SAATLER 18.57’DE TEKRAR DURDU. DÜZCELİLER 26 YIL ÖNCEKİ DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİ SAYGI DURUŞU İLE ANDI.