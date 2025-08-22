Düzce'de 15 Dönümü Meyve Bahçesine Dönüştüren Üretici: Onur Kurnaz

Düzce'de 15 dönümden meyve bahçesine: Onur Kurnaz üretici oldu

Düzce'de pide ve lahmacun ustalığını bırakarak babadan kalan 15 dönüm atıl araziyi meyve bahçesine dönüştüren Onur Kurnaz, aronya, frambuaz ve böğürtlen yetiştiriciliğiyle kendi işinin sahibi oldu.

Başlangıç ve üretim süreci

Evli ve 2 çocuk babası, 42 yaşındaki Kurnaz, uzun yıllar sürdürdüğü usta mesleğini geride bırakarak 2020'de bir akrabasının tavsiyesi ve internet araştırmalarıyla aronya yetiştiriciliğine başladı. Doğup büyüdüğü Yukarı Yahyalar Mahallesi'ndeki arazinin bir bölümünde aronya, kalan kısımlarına ise frambuaz ve böğürtlen ekti.

Kurnaz, sabır ve özveriyle bakımını yaptığı bahçeden iki yıl sonra verim almaya başladı. Beş yılda üretimini dekar başına yaklaşık 3,5 tona çıkardı.

Verim, istihdam ve pazarlama

Kurnaz, ürünlerini çevre iller ile birlikte İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirlere gönderiyor. Hasat döneminde günlük 8 çalışanle toplama yaptıklarını belirtti. Üretim ve pazar sürecini anlatırken Kurnaz, "Aronyanın, antioksidan oranı yüksek, sağlık açısından oldukça faydalı meyve olduğunu... Aynı zamanda kazançlı bir yatırım. Babadan kalma 15 dönüm araziyi tarıma kazandırarak üretim yapmak üzere harekete geçtim." ifadelerini kullandı.

Bitkilerden alınan ortalama verimler şu şekilde:

Frambuaz: dönüm başına 750 kilogram ile 1 ton arasında.

Böğürtlen: dönüm başına yaklaşık 1,5 ton (gramajı daha ağır).

Aronya: dönüm başına 1 ila 1,5 ton arasında.

Kurnaz, pazarlama sürecine ilişkin olarak, "İlk başta 'Nasıl olacak, nasıl pazarlayacağız?' diye düşünüyorduk. Başladık, ilk senemiz boş geçti, ikinci senemizde biraz ürün aldık. Daha sonraki yıllar güzel ürün almaya başladık. Bu sene daha fazla verim alacağımızı düşünüyorum. Kazancımız güzel, kendi ürünümüzü kendimiz pazarlıyoruz. Soğuk hava depolu aracımız var. Bu sayede İstanbul, Ankara ve Antalya'ya da pastane sektörüne ürün gönderiyoruz. Müşterilerimiz artık kendileri bizi buluyor." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iş birliği

Kurnaz, bitki sağlığı, zararlı mücadelesi ve verim artışı konularında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Sorun görüldüğünde müdürlüğe başvurduklarını, ekiplerin yaprak örnekleri alıp inceleme ve tavsiyelerle destek verdiğini anlattı. İlk yıl yaşanan su baskını sonrası kendilerine drenaj yapılması önerildiğini ve bunun faydasını gördüklerini vurguladı.

Son söz olarak Kurnaz, "Damlama sistemiyle sulama, örtü ve direk malzemeleri konusunda isteklerimiz oldu. Sağ olsunlar, her konuda bizi destekliyorlar." ifadeleriyle sürece sağlanan desteği özetledi.

