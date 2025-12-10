DOLAR
Düzce’de 2025'te 11 Ayda 2.471 Kaza: 11 Ölü, 2.096 Yaralı

İçişleri verilerine göre Düzce'de 2025'in 11 ayında 2 bin 471 trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 96 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:54
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Düzce’de 2025 yılının ilk 11 ayında toplam 2 bin 471 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 96 kişi yaralandı.

Kaza Noktaları ve Nedenler

Düzce; Anadolu Otoyolu ile transit güzergâh olan D-100 ve D-655 karayollarının kesiştiği önemli bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Raporda kazaların başlıca nedenleri arasında hız, yol ve hava koşulları, trafik kurallarına uymama, geçiş önceliği ihlalleri, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uyulmaması ile arkadan çarpma olayları yer aldı.

Yıllık Karşılaştırma

Bir önceki yıl olan 2024'te Düzce’de 2 bin 785 trafik kazası kaydedilmiş, bu kazalarda 27 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 bin 323 kişi yaralanmıştı. 2025’in 11 aylık verileri, ölü ve yaralı sayıları ile kaza sayısındaki değişimleri göstermesi açısından önem taşıyor.

Ülke Genelindeki Durum

Ülke genelinde ise aynı dönemde trafik kazalarında 2 bin 329 kişinin yaşamını yitirdiği, 377 bin 267 kişinin yaralandığı bildirildi.

DÜZCE'DE ON BİR AYDA 2 BİN 471 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. (ARŞİV)

