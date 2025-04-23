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Düzce'de 23 Nisan Coşkusu: Temsili Vali Türkü Söyledi

Düzce'de 23 Nisan'da ilkokul öğrencisi Nil Su Eylül Can, temsili vali olarak kutlamalarda türkü söyledi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:55
Düzce'de 23 Nisan Coşkusu: Temsili Vali Türkü Söyledi

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Kutlanışı

Düzce'de gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Uzunmustafa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nil Su Eylül Can, Vali Selçuk Aslan'ın makam koltuğuna oturdu.

Vali'nin Koltuğuna Oturan Nil Su

Vali Selçuk Aslan, bayram coşkusunu artırmak amacıyla makamını küçük öğrenciye devretti. Temsili olarak koltukta oturan Nil Su Eylün Can, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitleri saygıyla anarak, bayramın önemine vurgu yaptı.

Kültürel Etkinliklere Önem Verdi

Kültürel etkinlikleri ve türkü söylemeyi çok seven küçük öğrenci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ile iletişime geçerek, imkanı olmayan çocuklar için Düzce'nin tarihi, kültürel ve turistik yerlerine gezi düzenlenmesi yönünde talimat verdi.

Çocukların Coşkusu

Etkinlik, Nil Su Eylün Can'ın öğretmeni eşliğinde türkü söyleyip özçekim yapmasıyla sona erdi. Bu anlamlı gün, çocukların coşkuyla bayramlarını kutlamalarına ve geleceğe dair umutlarını artırmalarına vesile oldu.

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencisi Nil Su Eylül...

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencisi Nil Su Eylül Can, Vali Selçuk Aslan'ın makam koltuğuna oturdu.

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencisi Nil Su Eylül...

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencisi Nil Su Eylül Can, Vali Selçuk Aslan'ın makam koltuğuna oturdu.

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