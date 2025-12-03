Düzce'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Okul Bahçesi Şenlik Alanına Döndü

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel bir etkinlik düzenledi.

Renkli aktiviteler miniklerle buluştu

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler için renkli ve eğlenceli aktiviteler hazırlandı. Çocuklara özel olarak tasarlanmış şapkalar, peri asaları ve balonlar dağıtıldı; ayrıca yüz boyama etkinliği yapıldı. Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sayesinde okul bahçesi adeta bir şenlik alanına dönüştü.

Müzik ve dansla coşku

Program kapsamında saksafon, trampet ve klarnet eşliğinde sevilen şarkılar icra edildi. Çocuklar müziklere danslarıyla eşlik ederken, hem kendileri hem de öğretmenleri keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik, çocukların neşesi ve renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.

