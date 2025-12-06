Düzce'de 474 Sürücü Hız İhlalinden Ceza Aldı

Düzce'de son bir haftada 6 bin araç denetlendi; 474 sürücü hızdan olmak üzere toplam bin 435 kişiye ceza uygulandı, 150 araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:13
Son bir haftada trafik denetimlerinin bilançosu açıklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, il genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri denetimlerde yoğun bir kontrol faaliyeti yürüttü. Yapılan kontrollerde 6 bin araç ve sürücü incelendi.

Denetimler sonucu en çok rastlanan ihlal hız ihlali oldu; 474 sürücü radara yakalandı. Ayrıca; 73 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 68 motosiklet sürücüsü kask kullanmamaktan, 28 sürücü kırmızı ışık ihlalinden, 28 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan idari işlem gördü.

Bunların yanı sıra 12 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 14 sürücü ses ve gürültü kurallarını ihlal etmekten, 6 sürücü ise abart egzoz nedeniyle ceza aldı. Toplamda bin 435 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 150 araç trafikten men edildi.

Yetkililer, denetimlerin trafik güvenliğini artırmaya yönelik olarak devam edeceğini bildirdi.

