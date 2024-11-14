Düzce'de 7 Gasp Şüphelisi Gözaltına Alındı

Düzce'de Gasp Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Düzce'de, bazı işletme sahiplerinin parasını gasbetmeye çalıştıkları iddiaları üzerine 7 gasp şüphelisi yakalandı. Olay, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen bir operasyonla ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konuralp Beçi bölgesindeki işletmelerden haraç talep edildiğine dair ihbar aldı. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, gasp girişiminde bulundukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Düzenlenen operasyonda, O.T, A.A, N.Ö, T.Ö, B.C.G, F.Y. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve ardından adliyeye sevk edildi.

Düzce ilinde güvenlik güçlerinin bu tür organize suçlara karşı aldığı önlemler dikkat çekerken, kamuoyunun da konuyla ilgili son gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.