Düzce'de Ahşap Fabrika Bahçesinde Yangın Söndürüldü
Akınlar Mahallesi'nde ahşap ürünler üreten fabrikanın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlere anında müdahale edildi.
Yangının Yayılımı ve Hasar
Alevler, yaklaşık 500 metrekare alanda bulunan ahşap ürünlerin tamamını sardı. Müdahale sayesinde yangın fabrikanın ana binasına sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle bahçedeki ahşap ürünler kullanılamaz hale geldi.