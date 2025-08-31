DOLAR
Düzce'de Ahşap Fabrika Bahçesinde Yangın Söndürüldü

Düzce Akınlar Mahallesi'ndeki ahşap fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle fabrika binasına sıçramadan söndürüldü; 500 metrekarelik ürünler kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 23:52
Akınlar Mahallesi'nde ahşap ürünler üreten fabrikanın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlere anında müdahale edildi.

Yangının Yayılımı ve Hasar

Alevler, yaklaşık 500 metrekare alanda bulunan ahşap ürünlerin tamamını sardı. Müdahale sayesinde yangın fabrikanın ana binasına sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle bahçedeki ahşap ürünler kullanılamaz hale geldi.

