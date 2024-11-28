Düzce'de Aile Dört Mevsim Çilek Yetiştiriyor

Düzce'de 25 yıl önce saksı, teneke ve yoğurt kabıyla çilek yetiştiren Sarı ailesi, şimdi 500 metrekarelik topraksız serada her mevsim taze çilek üretiyor.

Çilek Yetiştiriciliğinde Bir Aile Hikayesi

Merkeze bağlı kırsal Soğukpınar Mahallesi'nde yaşayan Sarı ailesinin çilek sevdası, 1999 yılında Düzce depreminin ardından saksı ve kaplarla başladığı bir hobi olarak hayat buldu. Aile, geçen yıllar içinde boru ve pet şişelerde de çilek yetiştirmeye başladı.

Topraksız Tarım ile Yıl Boyu Verim

2021 yılında 500 metrekare alanda topraksız tarım uygulamalarına geçerek, serayı meslek edinmeye karar verdiler. Sarı ailesi, seralarına gelen misafirlerine, dalından çilek yeme imkanı sunarak her mevsim ortalama 3 ton verim alıyor.

Süleyman Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çilekçi dede olarak tanındığını belirtirken, seranın önemli bir sosyal işlevi olduğunu ifade etti.

Çocuklar için Özel Tasarım

Sarı, seraya gelen ailelerin çocuklarının mutlu bir şekilde çilek toplaması, yaptıkları işin değerini artırdığını dile getirdi. “İsterseniz iflas veya zarar edin. Yeter ki çocuklar gelsin, o meyveleri toplasın” diyerek bu tutkusunu paylaştı.

Oğlu Hakan Sarı ise, topraksız tarım ile çilek yetiştirmenin inceliklerini 6 yıl boyunca araştırdıklarını ve bu süreçte yapılan çalışmalar sonucu seralarını oluşturduklarını aktardı.

Geleceğe Yönelik Planlar

Sarı ailesi, projelerini genişleterek aronya, yaban mersini gibi tıbbi aromatik bitkiler ile çeşitli sebzeler yetiştirmeyi hedefliyor. Öte yandan, çocukların doğayla buluşabileceği park ve dinlenme alanları oluşturmayı planlıyorlar.

Ailelerinden biri olan Sibel Yelegen, organik bir ortamda çocuklarının meyve toplayabilmesinin çok değerli olduğunu belirtti. “Bu deneyim sayesinde çocuklarımız lezzetli şeyler yiyor ve eğlenceli vakit geçiriyor” şeklinde görüş belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Düzce'de evlerinin önünde 25 yıl önce hobi amacıyla çilek yetiştirmeye başlayan Sarı ailesi, birkaç yıl önce mesleğe dönüştürdükleri uğraşlarında topraksız sera uygulamasıyla yıl boyunca yetiştirdikleri ürünleri müşterilerine dalından toplatıyor.

Düzce'de evlerinin önünde 25 yıl önce hobi amacıyla çilek yetiştirmeye başlayan Sarı ailesi, birkaç yıl önce mesleğe dönüştürdükleri uğraşlarında topraksız sera uygulamasıyla yıl boyunca yetiştirdikleri ürünleri müşterilerine dalından toplatıyor.