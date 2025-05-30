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Düzce'de Anaokulu Öğrencileri Atık Malzemelerle Tasarladıkları Kıyafetleri Sergiledi

Düzce'de Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergiledi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 18:24
Düzce'de Anaokulu Öğrencileri Atık Malzemelerle Tasarladıkları Kıyafetleri Sergiledi

Düzce'de Çevre Bilinci Artıyor

Düzce'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri sergiledi. Düzce Belediyesinin uyguladığı "Temiz Şehir Düzce" projesi kapsamında düzenlenen bu etkinlik, haftaya yayılarak kutlanmaya devam ediyor.

Kortej Yürüyüşü ile Başladı

Etkinlikler, protokol üyelerinin, atık malzemelerden giyinmiş öğrenciler ve vatandaşlar ile birlikte bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapmasıyla başladı. Yürüyüş, Belediye önünden başlayarak Millet Bahçesi'nde sona erdi.

Vali ve Belediye Başkanından Önemli Mesajlar

Etkinlikte konuşma yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluklarının altını çizerek, bu konuda daha kararlı çalışmalar yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de çocukların çevre bilinciyle yetişmesinin önemini belirterek, "Çevre bilinci önce evde, daha sonra okulda pekişir," dedi ve etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Atölye ve Sergi Alanları Ziyaret Edildi

Konuşmaların ardından, alanda kurulan atölye ve sergiler katılımcılar tarafından gezildi. Öğrencilerin yaratıcılıklarını sergilediği bu özel etkinlik, çevre bilincinin artırılması açısından büyük önem taşıdı.

Haziran ayının 5'inde kutlanan Dünya Çevre Günü, Düzce Belediyesince uygulanan "Temiz Şehir Düzce"...

Haziran ayının 5'inde kutlanan Dünya Çevre Günü, Düzce Belediyesince uygulanan "Temiz Şehir Düzce" projesi kapsamında haftaya yayılarak kutlanıyor. Bu kapsamda protokol üyeleri, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetleri giyen öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Belediye önünden başlayarak Millet Bahçesi'nde sona eren yürüyüşün ardından öğrenciler, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergiledi.

Haziran ayının 5'inde kutlanan Dünya Çevre Günü, Düzce Belediyesince uygulanan "Temiz Şehir Düzce"...

Haziran ayının 5'inde kutlanan Dünya Çevre Günü, Düzce Belediyesince uygulanan "Temiz Şehir Düzce" projesi kapsamında haftaya yayılarak kutlanıyor. Bu kapsamda protokol üyeleri, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetleri giyen öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Belediye önünden başlayarak Millet Bahçesi'nde sona eren yürüyüşün ardından öğrenciler, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergiledi.

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