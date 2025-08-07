Düzce'de Bataklığa Saplanan İnek Hayat Buldu

Düzce'nin Ballıca köyünde meydana gelen ilginç bir olayda, umutcan İnci'ye ait bir inek, otladığı merada bataklığa saplandı.

Köy sakinleri, ineği kendi çabalarıyla kurtaramayınca durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için harekete geçti.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Çalışması

Yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından, ineği bataklıktan çıkarmayı başaran ekipler, hayvanı halatlarla bağlayarak dikkatli bir şekilde yukarı çekti. Kurtarma işleminin ardından ekipler, ineğin bir süre dinlenmesini sağladı.

Son olarak, hayvanın sağlık durumu hakkında bilgi alan itfaiye ekipleri, ineği güvenle sahibine teslim etti. Bu tür olaylar, hayvan kurtarma ekiplerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

