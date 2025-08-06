DOLAR
Düzce'de Camide Yangın: Cami Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce Aydınpınar Köyü'ndeki camide çıkan yangın, camiyi kullanılamaz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 21:55
Düzce'de Camide Yangın: Cami Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de Camide Yangın Çıktı

Düzce'nin Aydınpınar Köyü Cuma Mahallesi'nde bulunan camide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangının çıkmasıyla birlikte vatandaşlar, durumu hemen ilgili mercilere bildirdi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik özverili çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangın nedeniyle cami kullanılamaz hale geldi.

İl Müftüsü Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

Yangın sonrası Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının nedenine dair henüz net bir bilgi bulunmamakta.

Bu üzücü olay, Düzce'deki vatandaşları derinden etkilerken, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği düşünülüyor.

Düzce'de merkeze bağlı Aydınpınar Köyü Cuma Mahallesi camisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, cami kullanılamaz hale geldi.

