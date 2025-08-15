DOLAR
Düzce'de cinayet şüphesi: İsa Şahin olayında zanlı tutuklandı

Düzce'de evinde ölü bulunan İsa Şahin'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan E.K., 'kasten ve planlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 22:44
Olayın seyri ve soruşturma

Düzce'de, 2 gün önce evinde ölü bulunan İsa Şahin (46) ile ilgili başlatılan soruşturmada, polis ekipleri cinayet şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı. Olay, Çarşamba günü Yeni Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın ikinci katında yalnız yaşayan Şahin'in haber alınamaması üzerine ortaya çıktı.

Yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine gelen ekipler, şahıstan yanıt alamayınca savcılık kontrolünde kapıyı kırarak içeri girdi ve Şahin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Evdeki dağınıklık ve vücudundaki darp izleri nedeniyle olay şüpheli bulunarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Deliller ve gözaltı

Emniyet, Şahin'in yaşadığı evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtları ile cep telefonu görüşmelerini inceledi. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından, zanlı E.K., yaşadığı Aziziye Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan E.K., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten ve planlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

Sürecin devamı

Soruşturmayı yürüten birimler, olayla ilgili delil toplama ve incelemeyi sürdürüyor. Yetkililer, adli süreç kapsamında elde edilecek bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

