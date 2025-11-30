Düzce'de Direksiyon Başındaki Emekçiler Unutulmadı — Orhan Yılmaz'dan Şoförler Günü Mesajı

Düzce'de direksiyon başındaki emekçiler unutulmadı

Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda meslektaşlarının özverili çalışmalarına dikkati çekti.

Yılmaz, ulaştırma sektörünün yükünü omuzlayan şoförlerin, gece gündüz demeden, yağmur çamur dinlemeden yollarda büyük bir emek verdiklerini belirtti.

Ekonominin görünmeyen kahramanları

Şoförlük mesleğinin ülkenin üretim ve ticaretindeki hayati rolüne vurgu yapan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kamyonu, tırı, yükü, sorumluluğu ve emeğiyle bu ülkenin ekonomik çarklarını döndüren siz kardeşlerim; gösterdiğiniz sabır, dikkat ve fedakarlık sayesinde üretim de ticaret de güvenle yol alıyor. Yeri geliyor ailemizden uzak kalıyoruz, yeri geliyor zorlu şartlarda görev yapıyoruz ama her seferinde helal kazançla memleketimize katkı sunuyoruz. Bu vesileyle, Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi adına tüm meslektaşlarıma kazasız belasız, bereketli sürüşler diliyorum. Yolunuz açık, yükünüz hafif olsun. 30 Kasım Şoförler Günümüz kutlu olsun."

