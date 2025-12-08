DOLAR
Düzce'de Down Sendromlu Fırat’ın Camideki Vaazı Sosyal Medyada İlgi Topladı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Down sendromlu Fırat Öztürk’ün Dünya Engelliler Günü'nde camide verdiği vaaz, sosyal medyada beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:30
Düzce'de Down Sendromlu Fırat’ın Camideki Vaazı Sosyal Medyada İlgi Topladı

Yığılca Merkez Camisi'nde duygulandıran anlar

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Down sendromlu Fırat Öztürk’ün, Dünya Engelliler Günü kapsamında camide verdiği vaazın görüntüleri sosyal medyada geniş ilgi gördü.

İlçedeki Merkez Camisi kürsüsüne çıkan Öztürk, cuma namazı öncesi cemaate hitap etti. Ailesi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Görüntülerin ardından konuşan Öztürk, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Cemaate içinden geldiği gibi seslendiğini belirten Öztürk, "Buraya geldik, namazımızı kıldık, duamızı ettik Elhamdülillah" dedi.

İnsanların kendisini sevdiğini söyleyen Öztürk, "Video sosyal medyaya yüklendikten sonra herkes gördü. İnsanlar beni seviyor, beni mutlu etmek için uğraşıyorlar" diye konuştu.

