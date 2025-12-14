Düzce'de duyarlı vatandaş kumruyu veterinere teslim etti

Düzce'de duyarlı vatandaş yol kenarında bulduğu kumruyu veterinere teslim etti

Düzce'de köyüne giden bir vatandaş, yolda uçamayan bir kuşu fark ederek müdahale etti. Kutuda su ve yiyecek verip özel veteriner kliniğine götürülen kuşun sağlığı iyi bulundu.

Yolda bulunan kumruya müdahale

Şahin Tok, Düzce şehir merkezinden merkeze bağlı Yenitaşköprü köyüne giderken yol kenarında uçamayan bir kuş fark etti. Kuşun türünün orman güvercini olarak da bilinen kumru olduğunu anlayan Tok, hayvana zarar gelmemesi için onu bir kartona koydu ve su ile yiyecek verdi. Hafta sonu olması nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ulaşamayan Tok, kuşu özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Tok, olayı şöyle anlattı: "Köye giderken yolda bir kuş buldum. Baktım uçamıyordu. Etrafa bakındım yuvası var mı diye ama yuvasını da göremedim. Sonrasında aldım onu bir karton buldum. Kutunun içine koydum. Elimle biraz su verdim. Arabamda kırıntılar vardı onları da verdim. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne gittim kapalıydı. Sonra ise veteriner hekim Aykut Ekinci’ye ulaştık. Sağolsun kendisi de yardımcı oldu. Bakımını yapıp Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine vereceğini söyledi".

Veteriner değerlendirmesi

Veteriner Hekim Aykut Ekinci ise muayene sonrası yaptığı açıklamada, getirilen yavru kumrunun sağlık kontrollerinde herhangi bir problem tespit edilmediğini belirtti. Ekinci, "Duyarlı vatandaşımız sokakta bulduğu yavru kumruyu bizlere getirdi. Yaptığımız sağlık kontrollerinde herhangi bir problem görmedik. Muhtemelen ilk uçuş deneyimi bu yavrucağın başarısız oldu. Veteriner hekimler sadece evcil hayvanlara bakmıyor aynı zamanda yabani hayvanlara da destek olmaktadır. Kumruya ise bir süre daha bakılıp sonrasında doğaya bırakılabilir" dedi.

Şahin Tok'un duyarlı davranışı, bölge halkı tarafından takdir topladı ve yetkililere haber verilmesinin önemini bir kez daha gösterdi.

