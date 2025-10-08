Düzce'de 'Düzce kuzusu' Kestane Mezadı Açıldı — Fiyatlar 250-400 TL

Hamidiye Mahallesi'nde kurulan pazar sezonu açtı

Düzce'de tadı, ince kabuğu ve aromasıyla ünlü coğrafi işaretli 'Düzce kuzusu' kestanesinin mezatı açıldı. Bu yıl pazar Hamidiye Mahallesi'nde kuruldu ve dağ köylerinden getirilen kestaneler tezgahta yerini aldı.

Pazardaki satışlar yaklaşık 25 yıldır devam ediyor. Düzce kuzusu kestanesinin kilosu, büyüklüğüne göre 250-400 liradan satışa sunuldu.

İstanbul'dan gelen kestane satıcısı Metin Birkay, kestane satıcılığını baba mesleği olarak yaptığını ve 25 yıldır kestaneyi Düzce'den aldığını belirtti.

Tüketici İrfan Cansu, bölgede yetişen kestaneyi ince kabuğu ve tadı nedeniyle tercih ettiğini ve tüketicilerin Düzce kestanesini çok beğendiğini söyledi.

Üretici Hüseyin Tuncel ise özellikle Doğu Karadeniz, İstanbul, İzmir, Antalya ve yakın illerden kestane almak için alıcıların geldiğini, sezonu açtıklarını, bu yıl kuraklık nedeniyle hasadın biraz az olduğunu fakat mahsulün çok güzel ve lezzetli olduğunu, hareketli bir sezon geçirmeyi umduklarını ifade etti.

Düzce'de tadı, ince kabuğu ve aromasıyla ünlü coğrafi işaretli "Düzce kuzusu" kestanesi mezatı açıldı. Bu yıl Hamidiye Mahallesi'nde kurulan kestane pazarında, dağ köylerinden getirilen kestaneler tezgahta yerini aldı. Yaklaşık 25 yıldır devam eden pazarda Düzce kuzusu kestanesinin kilosu, büyüklüğüne göre 250-400 liradan satışa sunuldu.