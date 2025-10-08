Düzce'de 'Düzce kuzusu' Kestane Mezadı Açıldı — Fiyatlar 250-400 TL

Düzce'de coğrafi işaretli 'Düzce kuzusu' kestanesinin mezatı Hamidiye Mahallesi'nde açıldı; fiyatlar 250-400 TL, üreticiler sezondan umutlu.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 23:47
Düzce'de 'Düzce kuzusu' Kestane Mezadı Açıldı — Fiyatlar 250-400 TL

Düzce'de 'Düzce kuzusu' Kestane Mezadı Açıldı — Fiyatlar 250-400 TL

Hamidiye Mahallesi'nde kurulan pazar sezonu açtı

Düzce'de tadı, ince kabuğu ve aromasıyla ünlü coğrafi işaretli 'Düzce kuzusu' kestanesinin mezatı açıldı. Bu yıl pazar Hamidiye Mahallesi'nde kuruldu ve dağ köylerinden getirilen kestaneler tezgahta yerini aldı.

Pazardaki satışlar yaklaşık 25 yıldır devam ediyor. Düzce kuzusu kestanesinin kilosu, büyüklüğüne göre 250-400 liradan satışa sunuldu.

İstanbul'dan gelen kestane satıcısı Metin Birkay, kestane satıcılığını baba mesleği olarak yaptığını ve 25 yıldır kestaneyi Düzce'den aldığını belirtti.

Tüketici İrfan Cansu, bölgede yetişen kestaneyi ince kabuğu ve tadı nedeniyle tercih ettiğini ve tüketicilerin Düzce kestanesini çok beğendiğini söyledi.

Üretici Hüseyin Tuncel ise özellikle Doğu Karadeniz, İstanbul, İzmir, Antalya ve yakın illerden kestane almak için alıcıların geldiğini, sezonu açtıklarını, bu yıl kuraklık nedeniyle hasadın biraz az olduğunu fakat mahsulün çok güzel ve lezzetli olduğunu, hareketli bir sezon geçirmeyi umduklarını ifade etti.

Düzce'de tadı, ince kabuğu ve aromasıyla ünlü coğrafi işaretli "Düzce kuzusu" kestanesi mezatı...

Düzce'de tadı, ince kabuğu ve aromasıyla ünlü coğrafi işaretli "Düzce kuzusu" kestanesi mezatı açıldı. Bu yıl Hamidiye Mahallesi'nde kurulan kestane pazarında, dağ köylerinden getirilen kestaneler tezgahta yerini aldı. Yaklaşık 25 yıldır devam eden pazarda Düzce kuzusu kestanesinin kilosu, büyüklüğüne göre 250-400 liradan satışa sunuldu.

Düzce'de tadı, ince kabuğu ve aromasıyla ünlü coğrafi işaretli "Düzce kuzusu" kestanesi mezatı...

İLGİLİ HABERLER

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gideon Saar: Paris Toplantısı Trump'ın Planını Baltalama Girişimi
2
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis
3
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor
4
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Toplandı
5
Dr. Mustafa Özel: 'Roman Dili ile İktisat ve Siyaset' Söyleşisi
6
Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"
7
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?