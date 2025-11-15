Düzce’de Filistin’e Destek Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Düzce Belediyesi'nin Anıtpark'ta düzenlediği Filistin destek etkinliği yoğun ilgi gördü; 15-16 Kasım'da toplanacak gelirler Gazzelilere ulaştırılacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 16:51
Düzce Belediyesi, il genelindeki sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla Anıtpark mevkiinde Filistin’e destek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Mehteran takımının müzikleriyle başlayan organizasyonda etkinlikten elde edilecek gelirin Gazzelilere ulaştırılacağı duyuruldu.

Renkli açılış ve yüz boyama

Etkinlikte çocukların yüzlerini boyayan Nasrettin Hoca kıyafetli Muhammet Topal, etkinlik alanının coşkusunu şöyle anlattı: " Bugün Düzce bir yürek oldu her zaman olduğu gibi. Gazzede ki kardeşlerimize yardım amacı ile birbirinden güzel sivil toplum kuruluşları işe buradayız. Günlerden beri yapılan çalışmanın bugün karşılığını görüyoruz. Bugün burası karnaval yeri gibi. Herkes burada. İnşallah yarın akşama kadar burada olacağız. Düzce’yi bir yürek halinde bekliyoruz. Düzce’den Gazzeye selamlarımızı iletiyoruz"

Filistinli öğrenciden duygusal mesaj

Filistin’den Düzce Üniversitesi’ne gelerek öğrenim gören Merva İmra da duygularını paylaştı: " Filistinli öğrenciyim. Türkiye’ye okumak için geldim. Yüksek lisans yapıyorum burada. Batı Şeriadan geldim ben. Savaştan önce geldim ben Düzce’ye. Savaş başladıktan sonra 2 yıldır ailemi göremedim. Düzce gerçekten çok güzel bir şehir. Filistin’in her zaman yanında oluyorlar. Tüm Düzcelilere bu duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederim. 2 yıldır ailemi görmüyorum ama Düzce benim ailem oldu. Ben Türkiye ve Türkleri çok seviyorum. Biz biliyoruz ki Türkler her zaman Filistinlilerin yanında. Tüm Filistinliler seviyor Türkleri"

Organizatörler, Anıtpark meydanında 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik süresince toplanacak tüm gelirlerin Gazzelilere ulaştırılacağını belirtti.

