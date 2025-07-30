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Düzce'de Fındık Hasadı Başlıyor: Tarihler ve Önemli Bilgiler

Düzce'de fındık hasadı 9, 15 ve 23 Ağustos'ta başlayacak. Üreticilere önemli tavsiyeler ve rekolte bilgileri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 18:43
Düzce'de Fındık Hasadı Başlıyor: Tarihler ve Önemli Bilgiler

Düzce, Türkiye'nin fındık üretiminin %13'ünü gerçekleştiriyor. Bu yıl fındık hasat tarihleri 9, 15 ve 23 Ağustos olarak belirlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki 2025 yılı fındık hasat tarihlerinin tespit edildiği kaydedildi. Hasadın sahil kesiminde 9 Ağustos, orta kesimde 15 Ağustos ve yüksek kesimlerde 23 Ağustos'ta yapılacağı belirtildi.

Fındık üreticilerine, rekolte ve kalite kaybı yaşamamak için erken hasat yapmamaları gerektiğinin altı çizildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, fındık hasadından önce 5-10 gün önce temizlik yapılmasının önemine dikkat çekti.

Uzun, hasat tarihlerinin saha ekibi tarafından iklim koşullarına göre belirlenmiş olduğunu belirterek, "Henüz olgunlaşmadan toplanan fındık, kalite kaybına yol açar. Zamanında ve doğru yöntemlerle hasat yapılması büyük bir önem taşıyor," dedi.

Fındığın en iyi şekilde toplanmasının ipuçlarını paylaşan Uzun, dalların silkelenerek yere dökülmesinin ve yerden toplanmasının önerildiğini ifade etti. Elle koparma yöntemiyle toplamanın, hem verimi düşürdüğünü hem de bir sonraki yılın tomurcuklarına zarar verdiğini vurguladı. Toplanan fındıkların, serin, kuru ve havalandırılmış alanlarda bekletilmeden kurutulması gerektiğini ekledi.

Ayrıca, geçen yıl Türkiye'de üretilen 685 bin ton fındığın %13,9'una denk gelen 95 bin 470 tonunun Düzce'de üretildiği belirtildi. 2024 yılı için en yüksek fındık üretimi Ordu'dan (202 bin ton) geldiği, onu Samsun (114 bin ton) ve Düzce'nin (95 bin 470 ton) izlediği kaydedildi.

Sonuç olarak, üreticilerin fındık hasadı konusunda dikkatli olmaları ve belirtilen yöntemlere uygun hareket etmeleri, hem kalite hem de verim açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 13'ünün gerçekleştirildiği Düzce'de 9, 15 ve 23 Ağustos...

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 13'ünün gerçekleştirildiği Düzce'de 9, 15 ve 23 Ağustos tarihlerinde hasat işlemleri yapılacak.

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 13'ünün gerçekleştirildiği Düzce'de 9, 15 ve 23 Ağustos...

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 13'ünün gerçekleştirildiği Düzce'de 9, 15 ve 23 Ağustos tarihlerinde hasat işlemleri yapılacak.

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