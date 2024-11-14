Düzce'de Gasp Operasyonu: 7 Gözaltı, 5 Tutuklama

Düzce'de Gasp Anlaşmazlığı: 5 Tutuklama

Düzce'de, işletme sahiplerine yönelik gerçekleştirilen gasp girişimleri sonrasında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir operasyonda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konuralp Beçi bölgesinde bazı işletmelere para talep eden şüphelilerin, talep edilmeyen paraların gasbedilmesi için iş yerlerinde baskınlar yaptığı ihbari üzerine harekete geçti.

Yapılan operasyonda O.T, A.A, N.Ö, T.Ö, B.C.G, F.Y. ve M.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkan şüphelilerden M.B, O.T, B.C.G, A.A ve F.Y. tutuklanırken, N.Ö ve T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Ayrıca, yapılan operasyonlarda 2 ruhsatsız silah ile 571 şişe bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. Emniyet ekipleri, operasyon anına ait görüntüleri de paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.