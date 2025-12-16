Düzce'de Gübre ve Zirai İlaç Bayilerine Denetim: Ruhsat ve İzlenebilirlik Kontrolleri

Düzce'de Gübre ve Zirai İlaç Bayilerine Denetim

Düzce il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından, il ve ilçelerde faaliyet gösteren gübre ve zirai ilaç bayilerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimin Kapsamı

Yapılan denetimlerde; satışa sunulan ürünlerin ruhsat, etiket ve ambalaj bilgileri, depolama ve muhafaza şartları ile mevzuata uygunluk ve kayıt düzeni titizlikle incelendi.

Denetimler kapsamında ürünlerin son kullanma tarihleri ile izlenebilirlik kayıtları da kontrol edilerek bayi yetkililerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Yetkililerin Açıklaması

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilerin kaliteli, güvenilir ve mevzuata uygun ürünlere erişiminin sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca gübre ve bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetimlerin belirli periyotlarla ve aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Hedef ve Sonuç

Yapılan çalışmalarla hem üreticilerin hem de çevrenin korunması hedeflenirken, tarımsal üretimde güvenilirliğin artırılması amaçlanıyor.

