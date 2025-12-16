DOLAR
42,71 -0,03%
EURO
50,26 -0,11%
ALTIN
5.874,89 0,55%
BITCOIN
3.688.832,04 -0,61%

Düzce'de Gübre ve Zirai İlaç Bayilerine Denetim: Ruhsat ve İzlenebilirlik Kontrolleri

Düzce'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gübre ve zirai ilaç bayilerinde ruhsat, etiket, depolama, son kullanma ve izlenebilirlik kontrolleri yaptı; denetimler sürecek.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:28
Düzce'de Gübre ve Zirai İlaç Bayilerine Denetim: Ruhsat ve İzlenebilirlik Kontrolleri

Düzce'de Gübre ve Zirai İlaç Bayilerine Denetim

Düzce il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından, il ve ilçelerde faaliyet gösteren gübre ve zirai ilaç bayilerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimin Kapsamı

Yapılan denetimlerde; satışa sunulan ürünlerin ruhsat, etiket ve ambalaj bilgileri, depolama ve muhafaza şartları ile mevzuata uygunluk ve kayıt düzeni titizlikle incelendi.

Denetimler kapsamında ürünlerin son kullanma tarihleri ile izlenebilirlik kayıtları da kontrol edilerek bayi yetkililerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Yetkililerin Açıklaması

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilerin kaliteli, güvenilir ve mevzuata uygun ürünlere erişiminin sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca gübre ve bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetimlerin belirli periyotlarla ve aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Hedef ve Sonuç

Yapılan çalışmalarla hem üreticilerin hem de çevrenin korunması hedeflenirken, tarımsal üretimde güvenilirliğin artırılması amaçlanıyor.

DÜZCE İL VE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ TARAFINDAN, İL VE İLÇELERDE FAALİYET...

DÜZCE İL VE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ TARAFINDAN, İL VE İLÇELERDE FAALİYET GÖSTEREN GÜBRE VE ZİRAİ İLAÇ BAYİLERİNE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Tırdan 42 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı
2
Sincan Belediyesi Kreşlerinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Coşkusu
3
Yozgat Akdağmadeni'de Tarihi Objeler Ele Geçirildi
4
Eskişehir'de bisiklet yüklü kamyonda yangın: İtfaiye söndürdü, polis soruşturuyor
5
Türk Telekom CDP’de 'A' Skoru ile Küresel Çevre Liderleri Arasında — Su Programı'nda 'A-'
6
Adnan Uslular: Muhasebe, Beyanname ve Denetim Bir Bütündür — Kayseri SMMMO'dan 586 No'lu Tebliğ Tepkisi
7
Mersin’de Yenilenen Manolya Parkı’na Şehit Emre Öztürk’ün Adı Verildi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi