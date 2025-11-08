Düzce'de Her 40 Günde Bir Hatim: Şehitlik Camii'nde Günlük Mukabele Başladı

Düzce Belediyesi, Şehitlik Camii'nde hafta içi her gün saat 11:00'de mukabele başlattı; günde 1 cüz okunarak yaklaşık 40 günde bir hatim hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:39
Düzce Belediyesi, Şehir Mezarlığı mevkiindeki Şehitlik Camii'nde örnek bir organizasyon başlattı. Mezarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan hazırlık kapsamında, bugünden itibaren hafta içi her gün saat 11:00'de Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek.

Uygulamanın Detayları

Organizasyon, camiye gelen cemaatin katılımıyla günde 1 cüz okunacak şekilde uygulanacak. Vatandaşların katılımına açık olan Mukabele sayesinde yaklaşık 40 günde bir Hatim yapılması planlanıyor.

Planlanan düzenleme, merhumların ruhları için düzenlenen mevlidlerin sürekli hale getirilmesini hedefliyor ve toplumun katılımına önem veriyor.

Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: Ahirete göç eden tüm kardeşlerimizin ruhları için, Allah rızası için başlattığımız bu güzel uygulamaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz

