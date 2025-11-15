Düzce'de Hız Denetimi: 628 Sürücü Radara Yakalandı, 2 bin 92 Ceza

Düzce'de son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 628 sürücü radara yakalandı; toplam 2 bin 92 sürücüye cezai işlem uygulandı, 144 araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:58
Düzce'de Hız Denetimi: 628 Sürücü Radara Yakalandı, 2 bin 92 Ceza

Düzce'de hız denetiminde 628 sürücü radara takıldı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, il genelinde son bir hafta içinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde toplam 7 binin üzerinde araç ve sürücü incelendi.

Denetimlerde uygulanan cezalar

Denetimler sonucunda hız ihlali nedeniyle 628 araç sürücüsüne işlem uygulanırken; emniyet kemeri takmamaktan 98, kask kullanmamaktan 119 motosiklet sürücüsüne, kırmızı ışık ihlalinden 15 sürücüye ceza kesildi.

Seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan 38, alkollü araç kullanmaktan 22, ses ve gürültü nedeniyle 12, abart egzozdan 4 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda 2 bin 92 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 144 araç trafikten men edildi.

DÜZCE'DE TRAFİK POLİSLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 2 BİN 92 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI...

DÜZCE'DE TRAFİK POLİSLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 2 BİN 92 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI, 628 SÜRÜCÜ İSE RADARA GİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Şehit, 1 Ağır Yaralı
2
Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
3
Alanya'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Kubar Esrar ve 126 Lyrica Ele Geçirildi
4
Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü
5
Didim'de Emekli Aslan Arslan Keçileriyle Köy Hayatına Döndü
6
Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran STK Temsilcileriyle Buluştu
7
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı 15 Kasım’da teslim edilecek

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı