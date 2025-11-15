Düzce'de Hız Denetimi: 628 Sürücü Radara Yakalandı, 2 bin 92 Ceza

Düzce'de hız denetiminde 628 sürücü radara takıldı
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, il genelinde son bir hafta içinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde toplam 7 binin üzerinde araç ve sürücü incelendi.
Denetimlerde uygulanan cezalar
Denetimler sonucunda hız ihlali nedeniyle 628 araç sürücüsüne işlem uygulanırken; emniyet kemeri takmamaktan 98, kask kullanmamaktan 119 motosiklet sürücüsüne, kırmızı ışık ihlalinden 15 sürücüye ceza kesildi.
Seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan 38, alkollü araç kullanmaktan 22, ses ve gürültü nedeniyle 12, abart egzozdan 4 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda 2 bin 92 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 144 araç trafikten men edildi.
