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Düzce'de Kamyon Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Düzce'de hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 8 yaşındaki çocuk, kazada yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 19:48
Düzce'de Kamyon Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Düzce'de meydana gelen trajik bir kazada, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 8 yaşındaki E.T.Ç. hayatını kaybetti. Olay, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Boğaziçi mevkisinde gerçekleşti.

Kaza, E.Y. yönetimindeki 81 AFA 250 plakalı İl Özel İdaresine ait hafriyat kamyonunun, önünde seyreden H.Ç. idaresindeki 34 PH 9841 plakalı otomobile çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde 8 yaşındaki E.T.Ç, sıkışarak yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, E.T.Ç.'yi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Bu üzücü olayın anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş durumda. Görüntülerde, kamyonun çarpması sonucu otomobilin savrulma anı açık bir şekilde izlenebiliyor.

Düzce'de hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpıştığı kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını...

Düzce'de hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpıştığı kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Düzce'de hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpıştığı kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını...

Düzce'de hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpıştığı kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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