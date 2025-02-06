Düzce'de Kar Sebebiyle Eğitime Ara Verildi

Düzce'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Düzce'de, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 7 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu kararın meteorolojik tahminler doğrultusunda alındığını belirtti.

Meteorolojinin öngörülerine göre, il genelinde iki gündür süregelen kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Vali Aslan, kar ve buzlanma riskine dikkat çekerek, sadece resmi ve özel tüm eğitim kurumlarına değil, aynı zamanda rehabitilasyon merkezleri ve Kur'an kurslarına da eğitime ara verileceğini ifade etti.

Vali Aslan'ın açıklamasında ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı bilgisi de yer aldı.