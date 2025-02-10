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Düzce'de Kar Tatilinde Kitap Okuma Etkinliği: 500 Öğrenci Vali Aslan'ı Ziyaret Etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, kar tatilini kitap okuyarak geçiren 500 öğrenciyi makamında ağırladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:39
Düzce'de Kar Tatilinde Kitap Okuma Etkinliği: 500 Öğrenci Vali Aslan'ı Ziyaret Etti

Düzce'de Kar Tatilinde Kitap Okuma Etkinliği

Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla kar tatilini kitap okuyarak geçiren öğrencileri valilikte ağırladı. Yaklaşık 500 öğrenci, okudukları kitaplarla birlikte valiliğe gelerek bu etkinliğe katıldı.

Vali Aslan'dan Öğrencilere Teşvik

Geçen hafta yaşanan kar yağışı nedeniyle Düzce'de eğitim öğretime 2 gün ara verilmişti. Bu süreçte Vali Aslan, sosyal medya hesabı üzerinden öğrencilere kitap okumalarını önererek makamına davet etti. Farklı okullardan gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte valiyle buluşmak için valiliğe akın etti.

Karşılamadan Hediyelere

Vali Aslan, çocukları eşi Pınar Aslan ile birlikte karşıladı. Valilik koridorları, tatilde okudukları kitaplarla dolup taşan öğrencilerle hareketlendi. Öğrenciler, makamı ziyaret etmelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler alarak unutulmaz anlar yaşadı.

Okuma Aşkı ve Mutluluk

Vali Aslan, okuma bilincini yaymak amacıyla yaptığı çağrının sonuçlarından çok memnun kaldığını belirtti. "Okuduğu kitaplarla Vali Amcasını ziyaret eden evlatlarımızı ödüllendireceğim" diyen Vali Aslan, şu anda cümbüş dolu sesler eşliğinde yaklaşık 500 öğrencinin valiliğe geldiğini ifade ederek, çocukların okuma aşkının kendilerini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın, sosyal medyadan kar tatilini kitap okuyarak geçiren çocukları...

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın, sosyal medyadan kar tatilini kitap okuyarak geçiren çocukları valilikte ağırlayacağını duyurması üzerine yaklaşık 500 öğrenci okuduğu kitapla valiliğe geldi. Vali Aslan, çocukları, eşi Pınar Aslan ile karşıladı. Valilik koridorlarını dolduran öğrenciler, tatilde okudukları kitaplarla makamı ziyaret edip çeşitli hediyeler alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın, sosyal medyadan kar tatilini kitap okuyarak geçiren çocukları...

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın, sosyal medyadan kar tatilini kitap okuyarak geçiren çocukları valilikte ağırlayacağını duyurması üzerine yaklaşık 500 öğrenci okuduğu kitapla valiliğe geldi. Vali Aslan, çocukları, eşi Pınar Aslan ile karşıladı. Valilik koridorlarını dolduran öğrenciler, tatilde okudukları kitaplarla makamı ziyaret edip çeşitli hediyeler alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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