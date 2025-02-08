Düzce'de Kar Yağışı Altında İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Düzce'de Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen kazada, beş kişi yaralandı. E.Y.'nin kullandığı 81 ABS 362 plakalı otomobil ile R.P.'nin yönetimindeki 34 UE 9360 plakalı otomobil, Dipsizgöl'ü Çamlıca köyüne bağlayan yolda çarpıştı. Olay esnasında bölgedeki kar yağışı ve yoğun sis, kaza riskini artırdı.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Kaza sonrası ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri, hemen olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü R.P. ve aynı araçta bulunan C.P, Z.P, S.P. ile H.P. ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar Hastanelere Sevk Edildi

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından olay yeri güvenliği sağlandı ve incelemeler başlatıldı.

Yetkililer, sürücülerin dikkatli olması ve kötü hava koşullarında araç kullanırken tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.