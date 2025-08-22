Düzce'de Kazara Ateş: Genç Eren Tunçel'in Ölümüyle 1 Kişi Tutuklandı

Olayın Detayları

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, Hamascık köyündeki açık alanda Eren Tunçel (23), arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve Tutuklama

Olayla ilgili olarak C.H.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.H.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cenaze Töreni ve Katılım

Tunçel'in cenazesi Dokuzdeğirmen köyü Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Tunçel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Cumayeri Kaymakam Vekili Taha Furkan Sönmezel, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Fazlı Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yakın İlişkiler

Öte yandan, Tunçel'in Dokuzdeğirmen köyü muhtarı Hüseyin Tunçel'in oğlu olduğu ve AK Parti Cumayeri Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.