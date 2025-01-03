Düzce'de Kazaya Anbean Yakalanan Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, F.Ç. yönetimindeki 81 ABH 058 plakalı otomobilin, Şerefiye Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta, K.A. idaresindeki 34 YP 5166 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde yolcu olarak bulunan S.T., kazada yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.T.'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı, ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları, kaza anını anbean kaydetti. Kazanın görüntüleri, hem sürücülerin dikkatini artırmak hem de trafik güvenliğini sağlamak açısından önem taşıyor.