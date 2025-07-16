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Düzce'de Kurtsuyu Hayvan Barınağı Genişletiliyor

Düzce Kurtsuyu Hayvan Barınağı, sahipsiz hayvanlar için 80 bin metrekarelik yeni alan ile genişletiliyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 19:24
Düzce'de Kurtsuyu Hayvan Barınağı Genişletiliyor

Düzce'de Kurtsuyu Hayvan Barınağı Genişliyor

Düzce Valisi Selçuk Aslan, sahipsiz hayvanların tedavi ve rehabilitasyonu için kritik öneme sahip Kurtsuyu Hayvan Barınağı'nın alanının genişletileceğini duyurdu. 600 bin metrekarelik bir alana sahip olan barınakta, 80 bin metrekarelik yeni bir alan ekleniyor.

Kurtsuyu Hayvan Barınağı hakkında

2017 yılında ilk adımları atılan Kurtsuyu Hayvan Barınağı, 6 yıl önce Düzce'de faaliyete geçti. Barınakta 3 veteriner, 5 veteriner teknikeri ve 20 personel yıl boyunca sahipsiz hayvanlara bakım, tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme işlemleri gerçekleştiriyor.

Düzce Belediyesi tarafından işletilen barınak, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Düzce Valiliği’ne devredildi. İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi, kent merkezi ile 7 ilçe ve 2 beldede yakalanan sahipsiz hayvanları barınağa getirerek tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine dahil ediyor.

Doğal Yaşam Alanları Genişliyor

Vali Selçuk Aslan, barınakta 16 bin metrekarelik modern barınak ve 80 bin metrekarelik doğal yaşam alanı bulunduğunu belirtti. Düzce’nin sokak hayvanları için oluşturduğu bu doğal ortamın her geçen gün daha da genişleyeceğini ifade etti.

Vali Aslan, 2019 yılında faaliyete geçen alanın, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün bakanlık dönemindeki destekleri ile 16 bin metrekare kapalı alan olarak inşa edildiğini hatırlattı. Barınakta uluslararası standartlara uygun ameliyathaneler ve bakım üniteleri yer almaktadır.

Hayvanseverlerin Desteği

Aslan, sokak hayvanlarının korunması amacıyla yapılan düzenlemelerin yanı sıra hayvanseverlerin de destekleriyle düzenli toplama faaliyetinin sürdüğünü belirtti. Eğitimli ekiplerin sokaklarda yaptığı gözlemler sonucu sahipsiz hayvanların tedavi edilerek, uygun durumda olanların sahiplendirileceğini vurguladı.

Sonuç olarak, Düzce’de kurulan bu barınak, sokak hayvanları için güvenli bir alan oluşturmakta ve Düzce Valiliği tarafından sağlanan desteklerle sürekli olarak iyileşmeye devam etmektedir.

Düzce'de 6 yıl önce faaliyete geçen ve sahipsiz hayvanların tedavi ve rehabilitasyonunun...

Düzce'de 6 yıl önce faaliyete geçen ve sahipsiz hayvanların tedavi ve rehabilitasyonunun gerçekleştirildiği Kurtsuyu Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nın sahası genişletiliyor.

Düzce'de 6 yıl önce faaliyete geçen ve sahipsiz hayvanların tedavi ve rehabilitasyonunun...

Düzce'de 6 yıl önce faaliyete geçen ve sahipsiz hayvanların tedavi ve rehabilitasyonunun gerçekleştirildiği Kurtsuyu Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nın sahası genişletiliyor.

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