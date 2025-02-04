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Düzce'de Kuvvetli Rüzgar Dalga Boyunu 4 Mete Yükseltti

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar dalga boyunu 4 metreye çıkardı, balıkçılar önlem almak zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:30
Düzce'de Kuvvetli Rüzgar Dalga Boyunu 4 Mete Yükseltti

Düzce'de Kuvvetli Rüzgar Etkili Oluyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaklaşık 4 metreye kadar yükselen dalgalar, kıyı şeridinde olumsuz etkiler yaratıyor. Karadeniz'e kıyısı olan bu bölgede, kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz sakinleri ve balıkçılar zor anlar yaşıyor.

Rüzgarın Etkisi ve Alınan Önlemler

Kuvvetli rüzgar sebebiyle dalgalar, zaman zaman kıyıdaki istinat duvarlarını aştı. Bu yoğun rüzgar şartlarında, denize açılmaya cesaret edemeyen balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlemler almak zorunda kaldı.

Akçakoca'daki durum, yerel halk için endişe verici bir tablo oluştururken, meteorolojik uyarılarla birlikte bölgedeki tedbirlerin artırılması gerekliliği gündeme geliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

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