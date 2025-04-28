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Düzce'de Kuvvetli Rüzgar Denizde Dalga Boyunu Yükseltti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreye kadar yükseldi.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 17:42
Düzce'de Kuvvetli Rüzgar Denizde Dalga Boyunu Yükseltti

Düzce'de Şiddetli Rüzgarla Birlikte Dalga Yükseklikleri Artıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde dalga boyunun yaklaşık 5 metreye kadar yükselmesine neden oldu. Karadeniz'e kıyısı bulunan bu ilçede, rüzgarın oluşturduğu dalgalar sık sık kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aşıyor.

Balıkçılar Önlem Aldı

Şiddetli rüzgar koşulları, balıkçıları zor durumda bıraktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını daha sağlam bir şekilde güvence altına alarak önlem aldı.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli...

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 5 metreye yükseldi.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli...

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 5 metreye yükseldi.

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