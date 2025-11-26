Düzce'de 'Maarifin Çınarlarına Vefa' Emekli Öğretmenleri Onurlandırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Maarifin Çınarlarına Vefa projesi kapsamında, ilimizde emekli öğretmenlere yönelik bir kahvaltı programı düzenlendi.

Etkinlik ve katılımcılar

İlme ve Hayra Hizmet Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, eğitim hayatına uzun yıllar emek vermiş emektar öğretmenler bir araya geldi. Programa Düzce Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile çok sayıda emekli öğretmen katıldı.

Vefa ve duygulu anlar

Programda yapılan konuşmalarda, emekli öğretmenlerin eğitimin meşalesini yıllarca büyük bir özveriyle taşıdığı vurgulandı. Konuşmalarda öğretmenlere duyulan minnet sık sık dile getirildi ve katılımcılar, mesleğe adanmışlıklarına şükran sundu.

Emektar öğretmenlerin anılarını paylaştığı bölümde duygu dolu anlar yaşandı. Buluşmada "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" düsturu hatırlatılarak, öğretmenlere teşekkür edildi.

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE HAYATA GEÇİRİLEN "MAARİFİN ÇINARLARINA VEFA" PROJESİ KAPSAMINDA, EMEKLİ ÖĞRETMENLER ONURUNA KAHVALTI PROGRAMI DÜZENLENDİ.