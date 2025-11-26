Düzce'de 'Maarifin Çınarlarına Vefa' Emekli Öğretmenleri Onurlandırdı

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Maarifin Çınarlarına Vefa' projesiyle düzenlenen kahvaltıda emekli öğretmenler anıldı; duygulu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:09
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Maarifin Çınarlarına Vefa projesi kapsamında, ilimizde emekli öğretmenlere yönelik bir kahvaltı programı düzenlendi.

Etkinlik ve katılımcılar

İlme ve Hayra Hizmet Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, eğitim hayatına uzun yıllar emek vermiş emektar öğretmenler bir araya geldi. Programa Düzce Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile çok sayıda emekli öğretmen katıldı.

Vefa ve duygulu anlar

Programda yapılan konuşmalarda, emekli öğretmenlerin eğitimin meşalesini yıllarca büyük bir özveriyle taşıdığı vurgulandı. Konuşmalarda öğretmenlere duyulan minnet sık sık dile getirildi ve katılımcılar, mesleğe adanmışlıklarına şükran sundu.

Emektar öğretmenlerin anılarını paylaştığı bölümde duygu dolu anlar yaşandı. Buluşmada "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" düsturu hatırlatılarak, öğretmenlere teşekkür edildi.

