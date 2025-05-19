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Düzce'de Midibüse Otomobil Çarptı: 7 Yaralı

Düzce'de midibüse çarpan otomobilde 7 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 21:17
Düzce'de Midibüse Otomobil Çarptı: 7 Yaralı

Düzce'de Midibüs Kazası: 7 Yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin midibüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Olay, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu üzerinde, Akçakoca istikametinde gerçekleşti. M.Ş.A. yönetimindeki 67 SA 005 plakalı otomobil, Osmanca köyü mevkisinde, ışıklı kavşakta hareket halinde olan Ş.S. idaresindeki 81 ABZ 533 plakalı midibüse arkadan çarptı.

Kaza sonucunda midibüste bulunan M.Ç, B.Ç, R.S, Ç.N.Ş, O.S, S.D. ve R.Ş. yaralandı. Olayın ardından, durumun haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

Düzce'de otomobilin çarptığı midibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobilin çarptığı midibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobilin çarptığı midibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobilin çarptığı midibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

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