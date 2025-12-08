Düzce’de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Düzce Aydınpınar Caddesi'nde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı; yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 00:37
Düzce(İHA) – Düzce’de meydana gelen trafik kazasında bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, 23.00 sıralarında Aydınpınar Caddesi Turaplar Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Citröen marka 81 AFG 027 plakalı minibüs, karşı istikametten gelen Mazda marka 06 AS 8847 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ters şeride dönerken, minibüsün arka lastiği koptu. Kazada otomobil sürücüsü A.M. ile yanında yolcu olarak bulunan S.K. ve minibüste bulunan ancak başka bir araçla hastaneye götürülmesi nedeniyle ismi henüz tespit edilemeyen 1 kişi yaralandı.

Otomobilde bulunan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak ekiplerce inceleme başlatıldı.

