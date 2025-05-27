Düzce'de Mobil Eğitim Tırında Trafik Kuralları Anlatıldı

Düzce'de Trafik Eğitimi heyecanı!

Düzce'de, Mobil Trafik Eğitim Tırı projesi ile çocuklar ve yetişkinler, trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu proje kapsamında, Anıtpark Meydanı'nda Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil trafik eğitimi ve emniyet kemeri simülasyon tırları hizmet verdi.

Uygulamalı Eğitim Fırsatı

Öğrenciler, jandarma personeli eşliğinde alana getirilerek trafik kuralları hakkında bilgi sahibi oldular. Eğitim sonrasında, alandaki trafik eğitim parkurunda öğrendiklerini uygulama fırsatı buldular.

Emniyet Kemerinin Önemi Vurgulandı

Çocukların eğitimi, trafik jandarmasının kullandığı ekipmanların tanıtımı ile devam etti. Yetişkin bireyler ise simülasyon aracında, olası bir trafik kazasında emniyet kemerinin ne denli hayati önem taşıdığını deneyimleme fırsatı buldu. Bu deneyim, kazada aracın devrilmesi sonucu yaşanan durumları anlamalarına yardımcı oldu.

Vatandaşlardan Kemal Bahar, simülasyondan sonra araç kullanmaktaki dikkatin önemini vurgulayarak, "Tahmin ettiğimden daha kötü bir senaryo. Hazırlıklı olmama rağmen gerçekten hiçbir şey yapamıyorsunuz ve durumu düzeltecek bir ortam yok," diye konuştu.

Mobil trafik araçları, iki gün boyunca Anıtpark Meydanı'nda halkın ziyaretine açık kalacak.

Düzce'de çocuklar ve yetişkinler, Jandarma personeli tarafından Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Düzce'de çocuklar ve yetişkinler, Jandarma personeli tarafından Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.