DOLAR
38,98 0,11%
EURO
44,34 0,39%
ALTIN
4.129,32 1,36%
BITCOIN
4.266.491,11 0,03%

Düzce'de Mobil Eğitim Tırında Trafik Kuralları Anlatıldı

Düzce'de çocuklar ve yetişkinler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:20
Düzce'de Mobil Eğitim Tırında Trafik Kuralları Anlatıldı

Düzce'de Trafik Eğitimi heyecanı!

Düzce'de, Mobil Trafik Eğitim Tırı projesi ile çocuklar ve yetişkinler, trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu proje kapsamında, Anıtpark Meydanı'nda Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil trafik eğitimi ve emniyet kemeri simülasyon tırları hizmet verdi.

Uygulamalı Eğitim Fırsatı

Öğrenciler, jandarma personeli eşliğinde alana getirilerek trafik kuralları hakkında bilgi sahibi oldular. Eğitim sonrasında, alandaki trafik eğitim parkurunda öğrendiklerini uygulama fırsatı buldular.

Emniyet Kemerinin Önemi Vurgulandı

Çocukların eğitimi, trafik jandarmasının kullandığı ekipmanların tanıtımı ile devam etti. Yetişkin bireyler ise simülasyon aracında, olası bir trafik kazasında emniyet kemerinin ne denli hayati önem taşıdığını deneyimleme fırsatı buldu. Bu deneyim, kazada aracın devrilmesi sonucu yaşanan durumları anlamalarına yardımcı oldu.

Vatandaşlardan Kemal Bahar, simülasyondan sonra araç kullanmaktaki dikkatin önemini vurgulayarak, "Tahmin ettiğimden daha kötü bir senaryo. Hazırlıklı olmama rağmen gerçekten hiçbir şey yapamıyorsunuz ve durumu düzeltecek bir ortam yok," diye konuştu.

Mobil trafik araçları, iki gün boyunca Anıtpark Meydanı'nda halkın ziyaretine açık kalacak.

Düzce'de çocuklar ve yetişkinler, Jandarma personeli tarafından Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda...

Düzce'de çocuklar ve yetişkinler, Jandarma personeli tarafından Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Düzce'de çocuklar ve yetişkinler, Jandarma personeli tarafından Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda...

Düzce'de çocuklar ve yetişkinler, Jandarma personeli tarafından Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

İLGİLİ HABERLER

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Dekoratif Beton Kemerin Yıkılmasıyla Hayatını Kaybeden Doktor ve Eşi İçin Tören Düzenlendi
2
Kırklareli'de İlhan Şeşen'in Şarkılarıyla Anma Töreni
3
Bakan Fidan: Türk-Rus İlişkilerinde Lider Diplomasisi Önem Taşıyor
4
Filistin'de İsrail Saldırısında Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Yaralandı
5
Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Dolu Tırın Sürücüsü Tutuklandı
6
Bakan Işıkhan ve HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Kadın İstihdamı İçin Önemli Görüşme
7
Şırnak'taki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!