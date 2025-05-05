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Düzce'de Motosiklet Kazası: Kurye Yaralandı

Düzce'de motosikletiyle çekiciye çarpan kurye yaralandı, sağlık ekipleri ilk müdahale için olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 13:09
Düzce'de Motosiklet Kazası: Kurye Yaralandı

Düzce'de Motosiklet Kaza Anları

Düzce'de meydana gelen trajik bir kaza, motosikletli kuryenin yaralanmasına neden oldu. M.Z.K. isimli kurye, D-100 kara yolu Düzce istikametinde, Cumhuriyet Camisi mevkisinde önünde seyreden F.G. idaresindeki 81 ACC 161 plakalı çekiciye çarptı.

Kaza Sonrası İlk Müdahale

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrularak çekicinin kasasına düştü. Olayın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye, sağlık ekipleri tarafından çekicinin kasasında ilk müdahaleye tabi tutuldu.

Hastaneye Kaldırıldı

İlk müdahalenin ardından M.Z.K., ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

Düzce'de motosikletiyle çekiciye çarpan kurye yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk...

Düzce'de motosikletiyle çekiciye çarpan kurye yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrularak çekicinin kasasına düşen motosiklet sürücüsüne müdahale etti.

Düzce'de motosikletiyle çekiciye çarpan kurye yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk...

Düzce'de motosikletiyle çekiciye çarpan kurye yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrularak çekicinin kasasına düşen motosiklet sürücüsüne müdahale etti.

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