Düzce'de Motosiklet ve Cip Çarpıştı, İki Yaralı

Düzce'de Kaza: Motosiklet ve Cip Çarpıştı
Düzce'de meydana gelen bir trafik kazasında, bir motosiklet ile cipin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Çamköy mevkisinde gerçekleşti.
Olayın Detayları
Ali Zafer G. idaresindeki 34 KZA 120 plakalı motosiklet, önünde seyreden Tugay Ç. tarafından kullanılan 06 ABJ 460 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilip savrulurken, sürücü Ali Zafer G. ve yolcu Şevval B. yaralandı.
Yaralıların Durumu
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, yaralılar ambulanslar ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.