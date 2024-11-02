Düzce'de Motosiklet ve Cip Çarpıştı, İki Yaralı

Düzce'de Kaza: Motosiklet ve Cip Çarpıştı

Düzce'de meydana gelen bir trafik kazasında, bir motosiklet ile cipin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Çamköy mevkisinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Ali Zafer G. idaresindeki 34 KZA 120 plakalı motosiklet, önünde seyreden Tugay Ç. tarafından kullanılan 06 ABJ 460 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilip savrulurken, sürücü Ali Zafer G. ve yolcu Şevval B. yaralandı.

Yaralıların Durumu

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, yaralılar ambulanslar ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.