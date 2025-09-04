Düzce'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

GÜNCELLEME 2 - YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Düzce merkez Esençüm köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi; söndürme çalışmalarının ardından yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Düzce Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saat 10.20 sıralarında, merkez Esençam köyü Hecinler mevkisinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, başta Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, arama kurtarma gönüllüleri ve vatandaşların işbirliğiyle yapılan söndürme çalışmalarının 284 personel, 5 hava aracı, 2 arama kurtarma aracı, 14 arazöz, 7 su tankeri, 9 ilk müdahale aracı, 40 pikap, 4 dozer, 2 loader ve 1 ambulans ile gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kısmen orman sahası ve kısmen fındık bahçeleri olmak üzere yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangının çıkış nedeni ve yangının sebep olduğu zararın tespitine ilişkin inceleme ve araştırmanın devam ettiği belirtildi.

Hepimizi üzen bu tür yangınların tekrar yaşanmaması için herkesi daha dikkatli olmaya davet ediyor, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, arama kurtarma gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.