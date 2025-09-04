DOLAR
Düzce'de Orman Yangını: Yığılca Hasanlar Hecinler'de Müdahale

Düzce'nin Yığılca ilçesi Hasanlar köyü Hecinler mevkisinde çıkan orman yangınına orman işletme şefliği, itfaiye ve helikopterle müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:05
Düzce'nin Yığılca ilçesi sınırları içinde, Hasanlar köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının henüz belirlenemeyen nedenle başladığı bildirildi.

Ekipler hızla sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etmek için çalışmalara başladı.

Havadan destek sağlanıyor

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

