Düzce'de Orman Yangını: Yığılca Hasanlar Hecinler'de Müdahale
Düzce'nin Yığılca ilçesi sınırları içinde, Hasanlar köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının henüz belirlenemeyen nedenle başladığı bildirildi.
Ekipler hızla sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etmek için çalışmalara başladı.
Havadan destek sağlanıyor
Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.