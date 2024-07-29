Düzce'de Plajda Ölü Yunus Yavrusu Bulundu

Düzce'de Ölü Yunus Yavrusu Bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Çınar Plajı'nda, sahilde hareketsiz bir yunus yavrusu bulundu. Plajı ziyaret eden çevre sakinleri, durumu hemen Akçakoca Belediyesi'ne bildirdi.

Olayın Detayları

Bölgeye gelen belediye ekipleri, yunus yavrusunun ölmüş olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde, yunus yavrusunun vücudunda herhangi bir silah ya da zıpkın yarasına rastlanmadı.

İnceleme ve Temizlik Çalışmaları

Yunus yavrusu, gerçekleştirilen incelemelerin ardından alandan kaldırıldı. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek ve bölgedeki temizlik çalışmalarını sürdürmek için yerel yetkililer harekete geçti.