Düzce'de Refüje Çarpan Panelvan Sürücüsü Yaralandı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, T.Ş. idaresindeki 81 ADS 805 plakalı panelvan, D-100 kara yolunun Gökçe köy mevkisinde refüje çarparak savruldu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İhbar üzerine kaza yerine hemen sağlık, polis ve jandarma ekipleri ulaştı. Kazada hafif yaralanan T.Ş., 112 Acil Sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.
D-100 Karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, refüje çarpıp savruldu, sürücü hafif yaralandı.
D-100 Karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, refüje çarpıp savruldu, sürücü hafif yaralandı.