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Düzce'de Refüje Çarpan Panelvan Sürücüsü Yaralandı

Düzce'de refüje çarpan panelvanın sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 00:19
Düzce'de Refüje Çarpan Panelvan Sürücüsü Yaralandı

Düzce'de Refüje Çarpan Panelvan Sürücüsü Yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, T.Ş. idaresindeki 81 ADS 805 plakalı panelvan, D-100 kara yolunun Gökçe köy mevkisinde refüje çarparak savruldu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine hemen sağlık, polis ve jandarma ekipleri ulaştı. Kazada hafif yaralanan T.Ş., 112 Acil Sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.

D-100 Karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, refüje çarpıp...

D-100 Karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, refüje çarpıp savruldu, sürücü hafif yaralandı.

D-100 Karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, refüje çarpıp...

D-100 Karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, refüje çarpıp savruldu, sürücü hafif yaralandı.

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